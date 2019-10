Pour résoudre effectivement les problèmes de migration, d’intégration économique et d’insuffisance des infrastructures, les pays africains sont condamnés à progresser davantage sur le chemin de l’unité et de la complémentarité. Tel est le message délivré vendredi dernier au Parlement africain, réuni à Johannesburg, par le doyen du corps diplomatique en Afrique du Sud, Bene Lofongo M’Poko. «L’Afrique a des ressources, mais ses citoyens sont pauvres», a déploré le diplomate qui martèle la condition préalable à une lutte efficace contre la pauvreté et le chômage, à savoir une politique inclusive. «Nous voulons une Afrique avec une seule voix. Nous débattrons de questions d’intérêt pour l’Afrique, notamment les migrations et la sécurité. Comment appelle-t-on les Africains dans les pays africains, des migrants ? Comment peut-on parler de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zleca) et du commerce sans résoudre le problème des migrations, des langues et de la monnaie ? », a ajouté, à juste titre, le président du Parlement africain, Roger Nkodo Dang.

Le fait est que les problèmes demeurent pendants, tandis que le phénomène du terrorisme, dû essentiellement à une pauvreté endémique et à un déficit démocratique persistant même si on ne peut exclure l’avancée du discours extrémiste qui se nourrit de ces ferments explosifs, accroît ses tentacules, un peu partout. Il n’épargne pratiquement aucun des pays membres de l’Union africaine, même s’il se drape de faux semblants comme la chasse aux minorités étrangères, à l’instar de ce qui s’est produit en Afrique du Sud, voici quelques semaines, au détriment des ressortissants du Nigeria. En Afrique centrale, au Sahel et en Afrique du Nord, le mal est endémique et la lutte contre ce fléau reste tributaire d’une démarche attentiste et des intérêts étroits de certains pays, pourtant, affectés au plus haut point par la montée en puissance des groupes terroristes. C’est à l’aune de ces défis et de ces exigences qu’il convient de mesurer l’importance vitale de la création, toute récente, de la Zone de libre-échange continentale africaine, un espace de développement solidaire dont le continent a cruellement besoin pour espérer s’affranchir du carcan des menaces précitées et entamer sa longue marche vers une nouvelle ère synonyme de prospérité, de liberté et de démocratie dont les peuples, tous les peuples africains, sont assoiffés au plus haut point.