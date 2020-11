«Êtes-vous d'accord sur le projet de révision de la Constitution proposé?» C'est à cette question que vont répondre les Algériens appelés à participer au référendum, organisé, aujourd'hui, à travers le pays et dans les représentations diplomatiques et consulaires. Le nouveau texte fondamental, une fois approuvé, doit permettre de répondre à la volonté populaire d'un changement radical des méthodes de gestion qui ont caractérisé les deux décennies écoulées, au cours desquelles le régime présidentiel rigide a ouvert la voie à des comportements et des déviances extrêmes. Le document proposé reflète, ainsi, les mutations profondes que la société a vécues et il répond, en principe, aux nombreuses et légitimes revendications exprimées par le Hirak dont l'émergence a permis de mettre fin aux dérives évoquées. Des avancées notables y sont inscrites en matière de libertés, de droits et de responsabilité, le but étant d'assurer, autant que faire se peut, une régulation, un contrôle et un arbitrage réels entre les différentes institutions autant qu'entre les individus.

Tenant compte des rythmes de la vie, du monde qui change, des mentalités qui évoluent, le document introduit des droits fondamentaux, en rapport direct avec le mouvement qui anime la société algérienne, fortement tributaire de revendications et d'aspirations, aussi multiples que légitimes. Il ouvre, de ce fait, la voie à une nouvelle Algérie, en rupture avec les expériences antérieures, et dont l'ambition première reste de conforter les dogmes édictés par la Déclaration du 1er Novembre, au plan de la justice sociale, de la solidarité avec les peuples en lutte pour leur autodétermination ou, encore, du combat pour un nouvel ordre international plus équitable. Partant de la légitimité du Mouvement populaire grâce auquel un tournant salvateur a permis de rompre avec l'aventurisme qui a longtemps prévalu, la nouvelle Constitution devrait, également, introduire un climat politique assaini des pratiques obsolètes de clientélisme, de népotisme, de régionalisme et autres maux qui ont aggravé la situation générale, dans laquelle se trouvait le pays. Compte tenu du contexte régional actuel, marqué par une menace terroriste grandissante, à nos frontières, et par les risques d'une instabilité chronique des pays voisins, il est vital pour l'Algérie de clarifier les enjeux et les objectifs pour pouvoir faire face à la somme de défis, aussi bien sécuritaires que politiques et économiques, dont il importe de prévoir les impacts. Aussi, cette étape s'avère-t-elle, particulièrement, cruciale.