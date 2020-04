Au moment où la moitié de l'humanité est contrainte au confinement, avec comme conséquence une réduction aussi nette qu'involontaire de ses activités essentielles, la nature semble avoir repris ses droits à travers la pandémie du coronavirus. Les hommes souffrent, mais la planète respire. Grâce à la pause des industries diverses, d'innombrables activités de transport aérien, maritime, ferroviaire et routier, et de bien d'autres vecteurs qui ont conduit à une situation climatique des plus alarmantes, la planète retrouve, quelque peu, son souffle, mais il ne faut pas s'y tromper, pour autant. Il s'agit juste d'une pause, après un avertissement, selon les points de vue. La zone Mena recèle, à elle seule, plus de la moitié de toutes ces activités qui polluent l'atmosphère et préparent un avenir sombre aux générations futures. Et avec elle, l'Afrique, dont les peuples sont, pour certains d'entre eux, en voie de développement, paie un lourd tribut à un modèle productiviste qui est en train de tuer la poule aux oeufs d'or.

Ce modèle a instauré une sorte de concurrence féroce et c'est à qui produira davantage, à l'heure où la mondialisation impose un type de consommation unique et, si l'on n'y prend garde, inique, à moyen terme. La leçon du coronavirus sera-t-elle vraiment tirée? Les grandes puissances qui rivalisent dans la course à l'armement, autant que dans la recherche frénétique d'une économie triomphante mais modélisée à outrance, sauront-elles consentir quelque «sacrifice» en diminuant, comme les y invitent les récents sommets sur le climat, leur taux de gaz à effet de serre? Peu probable. «Le modèle de développement des Etats-Unis, avait prévenu, au cours de son second mandat, le président américain Barack Obama, n'est pas négociable». Fin de la discussion. La conclusion qui en découle est que le terrible épisode du Covid-19 passera, sans doute, en pertes et profits pour les places boursières qui déterminent, encore, l'avenir de l'humanité, à leur guise. Un avenir dont on peut penser, aujourd'hui, qu'il n'est, sûrement pas, entre de bonnes mains.

Pour paraphraser un humoriste français célèbre, «il est encore trop tôt pour dire s'il est déjà trop tard». L'humanité, fort heureusement, a des ressorts inattendus qui peuvent, le moment venu, introduire une nouvelle conception des rapports économiques, sociaux et culturels qui régissent, actuellement, le monde. En ce sens, tout bien considéré, le Covid-19 aura quelque peu contribué à la prise de conscience dont ont besoin tous les peuples, sans exception.