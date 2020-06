Des manifestations prévues hier à Paris contre les violences policières et le racisme, en général, ont de nouveau été interdites par les autorités françaises qui arguent des mesures prises en raison de la pandémie de Covid-19, lesquelles excluent tout rassemblement de plus d'une dizaine de personnes. Mais les appels sur les réseaux sociaux à poursuivre le mouvement, lancé, voici quelques jours par la famille du jeune Adama Traore, mort dans une caserne de gendarmerie de la banlieue parisienne, témoignent de la détermination des familles de victimes ainsi que des associations antiracistes à maintenir la pression. C'est ce que redoute le gouvernement français qui suit avec attention ce qui se déroule aux Etats-Unis, où l'assassinat de George Floyd a allumé de gigantesques incendies dont les flammes se sont propagées jusqu'en Australie.

Pourquoi cette mobilisation et cette volonté de ne pas renoncer à la seule arme dont disposent les manifestants? D'abord, il y a eu cette réaction maladroite des autorités qui ont écarté, avec une précipitation explicite, toute propension au racisme des forces de l'ordre, alors même que l'année 2019, porteuse de multiples drames vécus par les Gilets jaunes, aura laissé des stigmates et de dramatiques cicatrices chez des milliers de gens. En voulant tempérer cette assurance, le ministre de l'Intérieur français a enfoncé le clou quand il a affirmé que «chaque faute, chaque excès, chaque mot, y compris des expressions racistes...feraient l'objet d'une sanction».

C'était reconnaître, implicitement, que le mal existe, tout en laissant entendre, en même temps, que la profession en est, officiellement, indemne. Voilà qu'hier, des ersatz de cette profession ont surgi, dans les réseaux sociaux, pour démentir la voix hiérarchique et porter haut le discours raciste et xénophobe dont on sait bien qu'il nourrit les comportements de certaines brebis galeuses qui ne font pas honneur à leur uniforme, leur seul et unique bouclier. On ne doit pas ignorer le fait qu'existent, bel et bien, des gendarmes et des policiers, officiers pour la plupart, qui s'efforcent de satisfaire aux exigences déontologiques de leur métier. Cependant, le discours développé par certains selon lequel il faut «circuler» parce qu'«il n'y a rien à voir» relève des certitudes faussement ingénues. Quant à prétendre démobiliser les innombrables familles endeuillées par les voies de fait racistes ou par les violences policières connexes, en leur fourguant des promesses oiseuses, c'est faire du Jacques Chirac sur des sentiers battus. Les promesses, avait dit le dernier gaulliste de France, n'engagent que ceux qui y croient.