Le statu quo au Sahara occidental bénéficie au royaume marocain qui s'emploie, depuis 1991, à consolider sa mainmise sur le territoire occupé, en violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Il est aidé, en cela, par des pays qui ont des intérêts, tout aussi flagrants, les richesses du sous-sol et de la zone maritime sahraouis leur étant assurées, en échange de leur soutien dans les instances régionale (Union européenne) et internationale (Nations unies). C'est la raison, nécessaire et suffisante, pour que Rabat oeuvre, au prix fort, car le Makhzen n'hésite jamais à dépenser des fortunes pour la pérennité de sa présence illégale au Sahara occidental, afin d'empêcher la Minurso d'accomplir la mission pour laquelle elle a été créée. Plus encore, lui déniant toute prérogative en matière de surveillance du respect des droits de l'homme, dans les territoires où son armée multiplie les atteintes à la dignité des personnes, il parvient à bloquer, au niveau du Conseil de sécurité, la désignation d'un nouvel envoyé spécial, après la démission de Horst Kohler qui n'a pas caché le dégoût que lui inspirent ces pressions moyenâgeuses.

Relancé, sans cesse, pour le remplacer, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a, lui aussi, pris la mesure des manoeuvres dilatoires qui rendent infructueuse, voire stérile, la mission onusienne, dans ce dossier comme dans d'autres, d'ailleurs. Et si le Conseil de sécurité de l'ONU le «presse» de désigner un nouveau représentant, il n'est dupe ni de l'impatience ni de la sincérité de cette énième résolution. Ainsi, le royaume marocain peut-il poursuivre son exploitation des richesses sahraouies et sa domination sur un territoire en «attente de décolonisation». La communauté internationale connaît, parfaitement, la réalité du dossier sahraoui et ses enjeux politico-économiques. Elle n'ignore pas, aussi, combien le Makhzen reste tributaire d'un expansionnisme et d'une soif inaltérable de conquête des territoires voisins. Usant de faux-fuyants, il accuse l'Algérie d'être partie prenante du conflit et crie au loup, en toutes circonstances, pour masquer sa politique prédatrice. Après avoir tenté, militairement, de s'emparer de pans de la Mauritanie et de l'Algérie, le Maroc poursuit, sans relâche, son projet colonial au Sahara occidental où, quatre décennies plus tard, il redoute, toujours, la voie des urnes et rejette, obstinément, la sentence d'un référendum sur l'autodétermination. Or, le droit du peuple sahraoui à son indépendance est un fait et les faits sont têtus.