Aux Etats-Unis, la pandémie a dépassé les limites du supportable. Ces derniers jours, le Covid-19 a, en effet, battu des records qu'on pensait ultimes, mais dont il semble, désormais, qu'ils constituent la face visible de l'iceberg. De pire en pire, les chiffres commencent à donner le vertige puisque, quotidiennement, ce sont environ 3000 morts que l'on déplore, alors que les cas de contamination, également au jour le jour, atteignent près de 250.000 dont la moitié, au moins, doit être hospitalisée. Ces statistiques ne sont pas sans rappeler les jours sombres du début de l'épidémie, lorsque la première puissance mondiale enregistrait 2000 morts par jour. Au total, le Covid-19 a, ainsi, tué quelque 280 000 personnes, soit près de cinq fois le nombre des Américains tombés au Vietnam ou, pour donner une idée plus circonscrite, la population d'une grande ville algérienne, dans son ensemble.

Plus grave, les membres de la commission chargée du suivi de la pandémie estiment que la situation va empirer, au cours des prochaines semaines. Et pour cause, nombreuses ont été les familles qui ont tenu à fêter Thanksgiving, il y a dix jours, passant outre les mises en garde pressantes et les appels, quasi désespérés, du corps médical contre des rassemblements hautement préjudiciables, en la circonstance. Résultat, les hôpitaux attendent, dans l'angoisse qu'on imagine, une nouvelle vague de contaminations dont ils appréhendent l'impact sur des infrastructures et des personnels, déjà sévèrement éprouvés. D'aucuns n'hésitent pas à parler d'un bilan-remake catastrophique de l'attentat du 11 septembre, sauf que le nombre des victimes serait comptabilisé chaque jour.

Aussi, les regards sont-ils tournés vers le vaccin miraculeux, en principe distribué fin décembre, selon l'annonce de l'administration Trump qui promet 20 millions de doses, «dans un premier temps». Cela suffira-t-il à inverser la tendance? Le nombre des personnes infectées est huit fois supérieur à celui d'avril dernier, lorsque la pandémie commençait à sévir, et les structures autant que les équipes médicales sont terrassées par l'épuisement. La gestion du Covid-19 par l'administration Trump aura, de ce fait, constitué une véritable tragédie, tant le milliardaire républicain a, sans cesse, raillé le port du masque et encouragé ses fans à ignorer les mesures barrière contre la propagation du nouveau coronavirus, lors des rassemblements de la campagne électorale.