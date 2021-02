Parangon. Pour la circonstance, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, n'a pas mis, hier, de cravate. En effet, c'est dans l'habit du simple citoyen que Djerad s'est fait vacciner contre le coronavirus à la polyclinique des «Sources» à Alger. Néanmoins, son geste reste un message fort à l'adresse de ceux qui douteraient des vertus du vaccin ou qui nourriraient quelques méfiances quant à ses effets indésirables. Pourtant et pour mieux redonner confiance aux citoyens, un tel geste aurait plus d'effet venant d'une personnalité du monde médical. Comme le docteur Djamel Fourar qui accompagnait le Premier ministre. Quant au ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, qui avait lancé, la veille, l'opération à Blida, il a préféré laisser la place à une jeune dentiste pour recevoir la première dose du vaccin. Tout comme le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Bahmed et le ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière, Smaïl Mesbah, tous deux présents à la cérémonie. Sans compter tous les «spécialistes» qui nous vendaient les dépistages sous la fausse étiquette de la prévention et qui, pour le coup, ne sont plus visibles. Par contre, le leader du MSP, Abderrazak Makri, médecin de formation, a eu plus de mérite en déclarant qu'il allait se faire vacciner. Il faudra cependant attendre qu'il le fasse réellement pour s'en réjouir. Ceci dit, la vaccination contre le coronavirus prend une tournure politique dans le monde et, notamment en Europe. L'industrie pharmaceutique et ses annonces de retards dans la livraison de leurs commandes de vaccins anti-Covid-19, donne du fil à retordre à beaucoup d'Etats. L'Union européenne ne croit pas aux arguments avancés et a décidé d'inspecter les sites de production. L'Allemagne s'apprête à saisir les tribunaux...commerciaux. Une situation qui alimente les thèses «complotistes». Les seuls Etats épargnés par le problème d'approvisionnement de vaccins sont ceux qui produisent leurs propres vaccins. Comme les Etats-Unis, la Russie, la Chine et la Grande-Bretagne post-Brexit. Ils se sont réservés des centaines de millions de doses pour vacciner leurs populations. Ce qui place l'Europe hors de l'échiquier politique mondial. Quant à nous en Algérie, le Premier ministre s'est voulu rassurant en déclarant que «la quantité de vaccins» que compte importer notre pays «sera suffisante». Les livraisons suivront la vaccination qui «s'étalera tout au long de l'année»!