Rigueur. Loin de nous la prétention d'aborder les aspects scientifiques de la pandémie. Nous n'en avons pas les compétences. Il y a, cependant, d'autres aspects, non moins importants, qui peuvent être abordés et compris par le commun des mortels. Parmi ces aspects figure la vaccination qui bat son plein un peu partout dans le monde et que nous venons de commencer dans notre pays. Cette vaccination connaît des fortunes diverses dans les pays développés où elle a lieu. Les uns se plaignent des retards de livraison de l'industrie pharmaceutique quand d'autres, qui produisent les vaccins, pensent posséder «l'arme» qui leur fera gagner la guerre sanitaire mondiale. Et puis il y a les pays intermédiaires comme le nôtre qui commence à vacciner sa population. Plus d'une centaine de pays n'ont pas encore commencé la vaccination. L'Afrique du Sud a reçu sa première livraison de vaccin, lundi dernier. Cependant, ses experts vérifient l'efficacité du vaccin livré sur le variant qui circule dans leur pays. Ce qui demande un peu de temps. En Algérie, la vaccination bat son plein. Après le premier lot russe, le deuxième, anglo-suédois, est arrivé lundi dernier. Ce qui est une première phase qui permet à 20 wilayas, les plus touchées par la contamination, d'être les premières à recevoir une part des vaccins reçus. Les arrivages se succéderont assure-t-on au ministère de la Santé. Quant à la vaccination, celle-ci s'étalera sur toute l'année ajoute la même source. Fait nouveau depuis dimanche dernier. Il est question de «coopération pour la fabrication du vaccin russe en Algérie». En effet la Russie a deux vaccins, Sputnik V et un 2ème vaccin l'EpivacCorona. Si le projet aboutit, il réglera beaucoup de problèmes. D'abord celui de la disponibilité. Pour nous et si l'accord le prévoit, aller à l'export. Cependant, la vaccination proprement dite, garde toute son importance dans cette guerre sanitaire. Ce n'est pas une mince affaire que de vacciner 70 à 80% de sa population. Il y a toute une logistique sans faille à respecter. Que ce soit pour la chaîne du froid ou le respect de la programmation de l'injection de la 2ème dose. En tout état de cause, tout ceci ne doit pas faire oublier de rester ferme quant aux mesures barrières. Pour l'heure c'est le seul moyen incontesté contre la propagation du virus. La plus grande vigilance reste de mise jusqu'à l'atteinte du taux de l'immunité collective tenant compte des variants!