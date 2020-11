Affichage. Après les pourcentages d'efficacité, les laboratoires internationaux présents sur le marché des vaccins Covid-19, annoncent leurs prix. Hier, c'est le prix du vaccin russe Spoutnik V qui a été révélé. «Il coûtera moins de 20 dollars par personne à l'étranger», a précisé l'agence Reuters qui a repris un communiqué officiel du fabriquant russe. Petites précisions avant de continuer. Pourquoi «par personne»? Sachant que les différents vaccins Covid-19 comportent deux doses injectables, d'où la mention «par personne». Et pourquoi «à l'étranger»? Tout simplement parce que le vaccin sera gratuit pour la population russe. Notons que l'efficacité annoncée pour ce vaccin est de 95%. Toujours dans la journée d'hier, le laboratoire britannique «Astrazeneca» a annoncé que son vaccin est efficace à 70% et coûtera «2,50 euros la dose». Soit 5 euros par personne. Dimanche dernier, c'était le laboratoire américain «Moderna» qui a annoncé que le prix de son vaccin se situera entre «25 dollars et 37 dollars la dose». Avant lui Pfizer et BioNTech ont annoncé mettre leur vaccin sur le marché à «19,50 dollars la dose». Le «Financial Times» a annoncé de son côté que le vaccin «Johnson&Johnson» sera au prix de «10 dollars la dose». Au même prix que le vaccin de Sanofi-GSK. Le taux d'efficacité de ces vaccins se situe entre 90 et 95% selon leurs fabricants. Comme on peut le constater, le moins cher est le moins efficace. Quant aux autres fournisseurs c'est plutôt variable. Voila ce qu'a déclaré le DG de Moderna à propos des prix: «le prix par dose de vaccin de 25 dollars à 37 dollars (varie) selon la quantité de la commande. C'est un prix raisonnable, compte tenu du coût pour le système de santé lorsqu'une personne tombe gravement malade avec Covid-19». C'est dans cette «jungle» des prix que l'Unicef va tenter d'obtenir le meilleur vaccin au meilleur prix pour les pays qui ont intégré le groupe Covax de l'Unicef pour un achat groupé. Ce n'est pas évident que c'est la meilleure garantie scientifique. La prudence est de mise. Ce qui explique la précision, jeudi dernier, du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, à savoir que «l'Algérie n'importera aucun vaccin dont l'innocuité et l'efficacité ne sont pas assurées dans le pays producteur, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune». Il a ajouté «quel que soit le prix». C'est bien plus sage!