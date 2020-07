La propagation du nouveau coronavirus, à travers le monde, ne faiblit pas et justifie, par voie de conséquence, le discours, qualifié d'alarmiste, que prodigue, sans cesse, l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Celle-ci pointe, d'ailleurs, le continent africain, en soulignant les facteurs qui seraient à la source de la flambée de la pandémie, dans des pays, jusque-là, relativement épargnés par le terrible virus: manque de moyens sanitaires, pauvreté parfois extrême, environnement aussi dur que démuni du minimum vital. Dernier en date, l'avertissement a concerné une conjonction de l'épidémie actuelle et de la vague saisonnière de la grippe, fin 2019. À chaque jour suffit sa peine. Pour l'instant, il s'agit de poursuivre la lutte contre un Covid-19 qui n'a pas fini de déjouer tous les pronostics et qui est devenu, en quatre mois, une obsession majeure, pour l'ensemble de la planète.

En Algérie, où la situation semble relativement maîtrisée, malgré les multiples insuffisances dans la mise en oeuvre et le respect strict des mesures de protection, l'arrivée prochaine de l'Aïd el Adha tend à accroître l'angoisse légitime des responsables des structures sanitaires, notamment. Ce n'est un secret pour personne que de dire à quel point des citoyens, de tout âge, persistent dans le déni de la pandémie et refusent, obstinément, le port du masque ainsi que la distanciation nécessaire, dans les endroits publics. Dans presque toutes les villes du pays, on observe cet étrange comportement qui, lorsqu'il se manifeste, à grande échelle, devient, vite, un facteur de grave mise en péril de la stratégie engagée par les autorités du pays, avec tous les sacrifices que cela suppose, notamment sur le plan économique.

Sans doute, les campagnes d'information et de sensibilisation n'ont-elles pas eu l'effet escompté, auquel cas elles doivent être, à la fois, poursuivies et renforcées. À la veille de la célébration d'une fête, aussi particulière que celle de l'Aïd el adha, ces campagnes renforcées ne trouveront un écho réel que si elles sont accompagnées par une réaction attentive et déterminée des services de police et de gendarmerie pour sanctionner les dépassements dont on voit bien qu'ils ne vont pas cesser, comme par enchantement. Et pour un meilleur impact, il faudrait qu'elles soient relayées par les associations cultuelles et culturelles qui bénéficient d'un ancrage efficace, au sein de la société. L'enjeu de ce rendez-vous traditionnel est particulièrement grave et tout doit être fait pour que les données de la propagation du virus, en constante augmentation, ces dernières semaines, ne deviennent encore plus tragiques.