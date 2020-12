Lors d'un entretien accordé à la presse en marge de sa visite d'inspection de plusieurs projets de développement dans les zones d'ombre de la wilaya de Tissemssilt, M. Merad a fait part de "la mobilisation d'une enveloppe financière, consacrée au développement des zones d'ombre au niveau national dans le cadre de la loi de finances 2021, laquelle comprend 50 milliards DA au titre des plans communaux de développement, 20 milliards DA pour les projets d'amélioration urbaine et 40 milliards DA pour l'aménagement des routes dans le cadre du programme du ministère des Travaux publics".

Et d'ajouter qu'il "y a d'autres programmes de développement des zones d'ombre qui seront concrétisés au cours de l'année à venir, lesquels concernent le raccordement à l'électricité et au gaz, sans oublier la mobilisation des allocations financières au titre des budgets locaux et du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales".