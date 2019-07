Quatorze orpailleurs ont été arrêtés lundi et du matériel utilisé dans l'exploitation illégale de l'or saisi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, le 15 juillet 2019 lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), quatorze (14) orpailleurs et saisi trois (03) groupes électrogènes, trois (03) marteaux piqueurs, deux (02) détecteurs de métaux, un fusil (01) de chasse et quatre (04) véhicules", précise la même source. Dans le même contexte, des Garde-côtes "ont saisi, à Mostaganem (2ème RM), 34,75 kilogrammes de kif traité", tandis qu'un détachement de l'ANP "a mis en échec une tentative de contrebande de 2.430 litres de carburant à Tindouf (3ème RM)".