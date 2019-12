Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam a réitéré, mardi depuis Abidjan

(Côte d'Ivoire), l'engagement de l'Algérie à poursuivre l'action au niveau régional pour le renforcement du travail décent. S'exprimant lors des travaux de la 14e Réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail (OIT), tenus à Abidjan, M. Haddam a précisé que l'Algérie "réaffirme son engagement et sa disponibilité totale à poursuivre l'action au niveau

régional afin de renforcer le travail décent et réaliser, ainsi, le développement durable". Et d'ajouter que le défi prochain consistera en "la mise au point des politiques publiques favorisant la création d'entreprises qui génèreront, à leur tour, des postes d'emploi et contribueront à la richesse et au développement", notamment les start-up activant dans le domaine de l'économie numérique et verte. De ce fait, le ministre a souligné que le gouvernement algérien "œuvre actuellement à la mise en place de mécanismes plus incitatifs au profit des start-up" car contribuant à la création de la valeur ajoutée pour l'économie nationale, notamment ceux spécialisés en des industries techniques et des logiciels innovants. Rappelant que l'Algérie avait alloué, depuis son indépendance,

d'importantes ressources financières au développement humain, et "consacre annuellement plus de 11% du Produit intérieur brut (PIB) aux transferts sociaux", M. Haddam a affirmé que l'Etat "garantit à tous les citoyens la gratuité de l'accès à l'éducation et à la prise en charge sanitaire à travers tout le territoire national". Il a évoqué, dans ce cadre, le système national de la protection sociale

qui "touche toutes les franges de la société, couvre tous les risques de la sécurité sociale et sauvegarde la dignité des catégories vulnérables de cette société".