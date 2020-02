Le Tribunal militaire de Blida a confirmé le verdict prononcé en première instance contre Saïd Bouteflika, frère et ex-conseiller du président déchu Abdelaziz Bouteflika et les deux anciens patrons du renseignement, Mohamed Mediene dit Toufik et Bachir Tartag. La présidente du Parti des travailleurs Louisa Hannoune a écopé de 3 ans de prisons, dont neuf mois ferme. Elle sera libérée ce soir alors que les trois autres accusés ont en encore pour 15 ans pour complot contre l'autorité militaire et contre l'autorité de l'Etat.