Les travaux du 15e Congrès du Front Polisario "Chahid El-Boukhari Ahmed" se poursuivent samedi à huis clos à Tifariti (territoires libérés).Lors du troisième jour de ce rendez-vous crucial pour la cause sahraouie, qui se poursuivra jusqu’au 23 décembre, les congressistes procèderont à la désignation des Commissions de travail pour l’élaboration des plans définitifs liés à l’organisation du Congrès, selon les organisateurs.La Commission du statut particulier devra, quant à elle, présenter son plan de travail avant de procéder à l’approbation des différents articles proposés à la réforme, en plus du projet de réforme de la Constitution, et également la formation de la Commission chargée de l’élection du Secrétaire général du Front Polisario, qui occupera aussi le poste de Président de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD).Le représentant du Front Polisario en France, Oubbi Boucheraya Elbachir a indiqué, vendredi soir, que le 15e congrès du Front Polisario "Chahid El-Boukhari Ahmed" se veut "une importante échéance nationale, organisée tous les quatre ans, ainsiqu'une halte qui permet de réunir tous les

militants du Front Polisario afin de procéder à une évaluation de la situation du Sahara Occidental et tracer une feuille de route à même d'organiser les actions et la lutte nationales", a-t-il soutenu, ajoutant que "les travaux du Congrès seront sanctionnés par l'élection d'une nouvelle direction pour l'étape à venir".