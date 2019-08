Vingt-quatre (24) individus ont été arrêtés et plus de deux (2) kilogrammes de kif traité ainsi que plusieurs autres matériels ont été saisis, dimanche à Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique lundi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de lÆANP ont arrêté, le 18 août 2019 à Bordj Badji Mokhtar et in Guezzam/6e Région militaire, (24) individus et saisi (04) véhicules tout-terrain, deux (02) motos, (2,42) kilogrammes de kif traité, (21) groupes électrogènes, (09) marteaux piqueurs, (06) détecteurs de métaux et (11) sacs de mélange d'or brut et de pierres", précise la même source. Dans un autre cadre, "des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Relizane/2e RM et Tébessa/5e RM, trois (03) individus et saisi un fusil de chasse et (16.250) balles de différents calibres". Par ailleurs, "des Garde-côtes ont déjoué, à Oran/2eRM et Jijel/5eRM, des tentatives d'émigration clandestine de (47) personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que (18) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Béchar/3eRM", conclut le communiqué.