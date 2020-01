Cent-huit (108) familles occupant des habitations précaires et des terrasses d'immeubles au niveau des circonscriptions

administratives de Sidi M'hamed, Bab El Oued et Birtouta, ont été relogées mercredi, dans le cadre de la 1ère étape de la 26e opération de relogement à Alger, a-t-on constaté. A cette occasion, les walis délégués ont supervisé l'opération de

relogement de 108 familles occupant des terrasses d'immeubles et des habitations menaçant ruine à travers les communes d'Alger centre et d'El Madania relevant de la circonscription administrative de Sidi M'hamed, la commune de la Casbah relevant de la circonscription administrative de Bab El Oued, et celles de Tessala El Merdja et d'Ouled Chebel relevant de la circonscription de Birtouta. Les familles relogées ont bénéficié de logements publics locatifs (LPL) au niveau des deux cités 1988 et 2400 Logements dans la commune d'Ouled Fayet (Alger Ouest), et ce dans le cadre de la mise en œuvre du programme de relogement de la wilaya d'Alger.S'exprimant dans ce cadre, la présidente de l'Assemblée populaire communale (APC) d'El Madania, Habiba Ben Salem a fait savoir que sa collectivité avait bénéficié d'un quota de 72 familles dans le cadre de cette opération, dont 69 familles issues de Diar El-Mahçoul et 3 autres habitant "Haï Essalam". La commune d'Alger Centre a bénéficié, quant à elle, du relogement d'une

famille de 4 personnes qui occupait un véhicule abandonné, a précisé Fouzia Naama, wali délégué de la circonscription administrative de Sidi M'hamed.