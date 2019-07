Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, mercredi à Sidi-Bel Abbès, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), annonce jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN), dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 17 juillet 2019 à Sidi-Bel-Abbès (2e Région militaire), trois (3) éléments de soutien aux groupes terroristes", précise la même source. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire "ont arrêté, lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), six (6) orpailleurs et saisi trois (3) véhicules tout-terrain, onze (11) détecteurs de métaux et (2.000) litres de carburants". Dans le même contexte, et "dans la dynamique des opérations visant à contrecarrer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, des Garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi une importante quantité de kif traité s’élevant à (328) kg à Ain Témouchent et Tlemcen (2e RM)", tandis que "deux (2) narcotrafiquants en possession de (3.520) comprimés psychotropes ont été arrêtés à Souk-Ahras (5e RM) et (119) quintaux de feuilles de tabacs ont été saisis à Biskra (4e RM)". En outre, et dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des Garde-frontières "ont intercepté dix-sept (17) immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen (2e RM)", rapporte également le communiqué.