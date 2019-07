Le secteur de la recherche scientifique de la wilaya de Constantine sera renforcé «incessamment» par 300 chercheurs dans diverses spécialités notamment en mécanique et en pharmacie, a annoncé lundi à Constantine le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Tayeb Bouzid. «Ces chercheurs qui intégreront le monde de la recherche scientifique de la wilaya de Constantine dans le cadre du pôle d’excellence de la recherche scientifique et du développement technologique comprenant 17 structures de recherche entre centres, incubateurs et plateformes seront appuyés par 300 collaborateurs dont des ingénieurs et techniciens», a précisé le ministre dans un point de presse à l’issue d’une visite de travail dans cette wilaya. Il a dans ce contexte ajouté que «les structures de recherche scientifique de Constantine devront capter également des chercheurs et étudiants étrangers permettant une meilleure interactivité et échange avec le monde extérieur», mettant l’accent sur l’importance de ce pôle d’excellence de la recherche scientifique avec ses deux centres de recherche pilote en mécanique et en pharmacie dans la promotion de la recherche scientifique dans le pays.