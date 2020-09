Doctorants, étudiants en master et enseignants universitaires ainsi que des chercheurs algériens de renommée aux Etats-Unis et ailleurs activant dans différents domaines scientifiques, ont participé à cette troisième édition ayant axé ses travaux sur les thèmes de l'énergie renouvelable, la biologie, la biotechnologie, la santé, le génie civil, l'architecture et l’urbanisme, l'informatique et la cybersécurité, a-t-on appris auprès des organisateurs.

S'exprimant lors de cette rencontre, le président de la Fondation AAF-CEST, Taha Merghoub, a indiqué que son institution a veillé, tout d'abord, à "faire pérenniser cette initiative, qui a débuté en 2018, malgré les difficultés imposées par la pandémie du Covid-19", avant d'exprimer sa "satisfaction quant au succès qui a couronné cette 3ème édition".

Le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l'Enseignement supérieur, Hafid Aourag, et le conseiller chargé des affaires culturelles et scientifiques près l'ambassade d'Algérie à Washington, Taha Bencherif, ont, pour leur part, remercié les organisateurs pour cette "initiative bénéfique pour les étudiants de notre pays" et ont réitéré leur soutien continu aux efforts de la fondation, en exprimant leur "disponibilité pour appuyer ses activités visant à faire bénéficier notre pays des expériences et du savoir de nos compétences académiques nationales établies à l'étranger".