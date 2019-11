Le président de la Fédération des institutions de solidarité avec le Sahara occidental (Fedissah), Carmelo Ramirez, a appelé vendredi à VITORIA-GASTEIZ, à unir les forces et multiplier les actions afin de faire pression sur les différents gouvernements et de soutenir le peuple sahraoui dans sa juste lutte. Intervenant lors de la 44ème Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco), dont les travaux ont débuté vendredi en fin d'après-midi, M. Ramirez voit dans les "initiatives de nature politique une action essentielle pour renforcer la pression exercée sur le régime marocain et ses alliés". "Nous devons visualiser ce conflit dans l'opinion publique afin que les gens sachent qu'il n'est pas résolu", a ajouté le président de la Fedissah, dans sa déclaration lors de cette Conférence qui se tient cette année sous le slogan, "1975-2019, 44 ans de lutte pour l'Indépendance. La Décolonisation du Sahara occidental, une garantie pour la Paix et la Stabilité dans la Région". Sur un autre plan, M. Ramirez a plaidé pour une stratégie de travail bien définie pour soutenir la consolidation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et accorder une attention particulière aux services publics dont bénéficient les Sahraouis vivant dans les camps de réfugiés et dans les zones libérées. "Nous devons garantir les conditions de vie les plus dignes possibles au peuple sahraoui", a déclaré Ramirez. Dans une autre proposition, Carmelo Ramirez a demandé à organiser des visites dans les zones sahraouies occupées pour mettre en lumière la situation des violations des droits de l'Homme dans laquelle vivent des centaines de milliers de Sahraouis et à la participation de délégations à des événements internationaux. Enfin, M. Ramirez demande que les différents ateliers du 44e Eucoco soient utilisés pour élaborer des documents et des stratégies d'action avec une approche bien définie.