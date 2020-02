Une trentaine de participantes prendront part à la cinquième édition du Rallye féminin autos-motos "Béchariettes" prévue le 29 février, a-t-on appris samedi auprès de l’association organisatrice. « Cette manifestation sportive, qui sera organisée à l’occasion de la célébration de la journée interationale de la femme (8 mars) et à laquelle prendront part deux participantes issues de la wilaya d’Alger, est dédiée aux femmes conductrices de différents types de véhicules légers, camions et autocars", a précisé à l'APS la présidente de l’association locale pour la revivification du style patrimonial à Béchar. "Depuis la création de ce rallye, nous voulons au titre de la journée internationale de la femme mettre en exergue, les activités des femmes dans le secteur des sports mécaniques et transports ainsi que leur savoir faire dans ces domaines ", a souligné Mme Rabia Boughazi.