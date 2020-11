Campus France Algérie vous convie à la 5ème édition du salon virtuel des études en France, les 26 et 27novembre 2020. Pendant deux jours, ce dispositif interactif et innovant permettra de mettre en relation les cinq espaces Campus France Algérie, les établissements d’enseignement supérieur français, les associations d’Alumni et les étudiants de l’ensemble du territoire algérien afin de promouvoir l’excellence et la qualité des formations proposées.

La France est la première destination des étudiants algériens en mobilité à l’étranger avec 800 accords de coopération entre les universités françaises et algériennes et 31 196 étudiants algériens actuellement sur les bancs des établissements d’enseignement supérieur en France, ce qui en fait la 2ème communauté étudiante internationale en France après le Maroc et devant la Chine (Source : MESRI- 2019). Le salon en ligne offrira la possibilité aux étudiants algériens de l’ensemble du territoire national d’échanger en direct et à distance depuis un ordinateur, d’une tablette ou un smartphone avec une trentaine d’établissements d’enseignement supérieur français (écoles de commerce, écoles d’ingénieurs, écoles d’art, IUT et universités) et de s’informer sur les différentes formations proposées afin de mieux préparer leurs projets d’études et professionnels sans avoir à se déplacer.Campus France Algérie disposera d’un espace de documentation où les visiteurs trouveront des

informations sur le système d’enseignement supérieur français et la procédure Campus France Algérie, ainsi que les derniers outils proposés par Campus France Algérie pour les accompagner dans le choix d’un cursus adapté et leur expliquer les différentes procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur en France. Ce salon est aussi l’occasion de promouvoir le réseau dédié aux diplômés algériens de l’enseignement supérieur français, avec plus de 32 500 membres inscrits sur la plateforme France Alumni Algérie. Les associations d’accompagnement des étudiants algériens en France et les associations d’Alumni répondront également aux questions des étudiants concernant les aspects de la vie étudiante (logement, santé, coût de la vie étudiante en France) et partageront à l’occasion leurs expériences et leurs conseils. Pour la 5ème édition du salon, une trentaine d’établissements d’enseignement supérieur français accueilleront les étudiants sur leur stand virtuel et répondront en direct aux questions des étudiants. Des séances d’information en ligne seront également animées par Campus France Algérie, les établissements d’enseignement supérieur et les Alumni.

-Liste d’établissements participants au salon cette année :

Universités et établissements pluridisciplinaires :

Université de Nantes.

Université de Bordeaux.

Université de Picardie Jules Verne.

Université d’Aix Marseille.

Institut polytechnique de Grenoble - Université Grenoble Alpes.

IAE Lille - Université de Lille.

Université de Limoges.

Conservatoire National des Arts et Métiers CNAM.

Réseau FIGS Education (Groupement de 27 écoles privées).

Ecoles de commerce :

ESSCA School of Management.

ESCP Business School.

EXCELIA Group.

EM Strasbourg Business School.

EM Normandie - Campus de Paris.

ICD Business School.

KEDGE Business School.

ESSEC Business School.

IESEG School of Management.

IMP Paris.

Montpellier Business School.

ISG International Business School.

Ecole Supérieure Algérienne des Affaires – ESAA.

Ecoles d’ingénieurs :

CESI Ecole d'Ingénieurs.

UniLaSalle, Terres et Sciences.

ECE PARIS-LYON.

EPITA - Ecole Pour l’Informatique et les Techniques Avancées.

EFREI Paris.

EIT InnoEnergy.

Ecoles d’art :

AUTOGRAF - Design et Arts Appliqués.

Associations & Clubs Alumni :

Association des Etudiants & Cadres Algériens de France ECAF (en France), présidée par unAlumnus de l’Université de la Rochelle.

Fondation IATI (International Algerian Talents Initiative présidée par un Alumnus Supaero &INSEAD (en Algérie).

Association HEC Alumni (Chapter Algérie).

