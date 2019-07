Les clés et affectations de 6.503 logements tous programmes confondus ont été attribués samedi à Tlemcen à l’occasion du 57e anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse, en présence du ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud au siège de Assemblé populaire de wilaya (APW). Il s’agit de 6.029 logements publics locatifs (LPL), 160 logements sociaux participatifs (LSP), 156 logements location/vente, 10 logements publics promotionnels (LPP) et 148 aides à l’habitat rural. En marge de la cérémonie de distribution des logements, le ministre a souligné que «l’Etat œuvre à résoudre tous les problèmes du logement progressivement et les citoyens doivent patienter».