Sept (07) bombes de confection artisanale ont été détruites dimanche par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Djelfa et Sétif, alors qu'un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté par un autre détachement à Tébessa, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 15 mars 2020, suite à des opérations distinctes de fouille et de ratissage menées à Djelfa (1ère Région militaire) et Sétif (5ème RM), sept (07) bombes de confection artisanale, tandis qu'un détachement combinée de l'Armée nationale populaire a arrêté, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, un (01) élément de soutien aux groupes terroristes à Tébessa (5ème RM)", précise-t-on de même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont arrêté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6ème RM), vingt-cinq (25) individus et saisi 23 groupes électrogènes, 11 marteaux piqueurs, 3 véhicules, 2 camions, ainsi que 3,47 tonnes de denrées alimentaires et 8.600 litres de carburant destinés à la contrebande". Par ailleurs, un détachement de l'ANP "a intercepté a Ouargla (4ème RM), un individu à bord d'un camion chargé de 2.500 cartouches de cigarettes", alors que "vingt-sept (27) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Relizane et Laghouat", ajoute le communiqué.