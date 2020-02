L'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL) devra procéder, au cours de la semaine prochaine, à la convocation de 120.000 souscripteurs pour la remise des décisions d'affectation, dans le cadre du programme "AADL 2", a indiqué mardi à Alger le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri.L'AADL s'attèle à la finalisation de son site électronique, pour permettre aux souscripteurs concernés de retirer leurs décisions d'affectation à travers 36 wilayas, dont 32.000 souscripteurs à Alger, a fait savoir M. Nasri, lors d'une conférence de presse animée à Alger.Le ministre a fait état de plus de 70% de taux de réalisation des logements à affecter, ajoutant qu'un total de 128.000 souscripteurs avaient bénéficié de cette formule qui englobe 560.000 logements.