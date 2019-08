Six personnes ont trouvé la mort et 13 autres ont été blessées dans 7 accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures au niveau national, selon un bilan rendu public dimanche par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Constantine avec une (1) personne décédée et quatre (4) autres blessées suite à une collision entre un véhicule léger et un camion, survenu sur le chemin de wilaya n 2, daïra d’Aïn Abid, précise la même source. D'un autre côté, et dans le cadre de la surveillance des plages, les éléments de la Protection civile ont sauvé 794 personnes de noyade, prodigué des soins à 251 personnes et évacué 59 personnes vers les structures hospitalières. Ils ont également repêché une (1) personne décédée par noyade en mer, à la plage Khaloufi 2 commune de Zéralda et une autre âgée de 19 ans dans un barrage au lieu-dit Messaghit, commune de d’Ouled Hallal dans la wilaya de Médéa. Par ailleurs, les unités de la protection civile ont procédé à l’extinction de 38 incendies qui ont causé des pertes estimés à 445 Ha de surface forêts, 231 Ha de surface maquis, 69 Ha de surface broussailles, 2615 arbres fruitiers 520 bottes de foins et 131 Palmiers, indique le communiqué.