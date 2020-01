Huit personnes ont trouvé la mort et 110 autres ont été blessées dans 91 accidents de la route survenus durant le weekend en zones urbaines, selon un bilan rendu public, lundi, par les services de la Sûreté nationale."Le facteur humain demeure la principale cause de ces accidents", ajoute la même source.La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a renouvelé, à cette occasion, son appel aux usagers de la route "à faire preuve de vigilance et à respecter le code de la route particulièrement en cette période marquée par les intempéries affectant certaines régions du pays". La DGSN rappelle également le numéro vert 15-48 et de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24h.