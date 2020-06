Une personne a trouvé la mort et 110 autres ont été blessées dans 91 accidents de la route survenus en zones urbaines le

weekend dernier, selon un communiqué des services de la Sûreté nationale.Le facteur humain reste à l'origine de ces accidents, selon les statistique des services de la Sûreté nationale. Dans ce cadre, la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN)

rappelle les usagers de la route de la nécessité de faire preuve de prudence et de respect du code de la route.La DGSN a mis également le numéro vert 1548 et le numéro 17 à la disposition des citoyens pour tout signalement.