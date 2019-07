Quatorze personnes sont mortes et 28 autres ont été blessées dans 16 accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, selon un bilan de la Protection civile rendu public samedi. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de wilaya d'Annaba où trois personnes ont trouvé la mort suite au dérapage d'un véhicule léger en percutant un mur, survenu sur la RN 16 dans la commune d'Annaba, précise la même source. Par ailleurs, les unités de la Protection civile sont intervenues pour l'extinction de 7 incendies urbains et divers à travers les wilayas d'Alger, Constantine, BIida, Skikda, Tindouf, Naâma et Guelma, indique le communiqué qui ne fait état d'aucune victimes dans ces incendies.