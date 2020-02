Quatre personnes sont mortes et 10 autres ont été blessées dans cinq accidents de la route, survenus à travers le territoire national durant les dernières 24 heures, selon un bilan publié lundi par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Ouargla où une personne est décédée et trois autres ont été blessées suite au renversement d’un véhicule léger sur la route nationale RN 49, dans la commune d’Ouargla. Deux personnes, une fille âgée de 14 ans et un homme âgé de 35 ans, sont décédées respectivement à Tissemsilt et Djelfa, asphyxiées par le monoxyde de carbone, ajoute la même source. En outre, sept autres personnes, quatre à Tissemsilt, deux à Djelfa et une à Souk Ahras, incommodées par l’inhalation du monoxyde de carbone, ont été secourues par les unités de la Protection civile.