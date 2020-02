Cinq personnes blessées dans l’accident de la route survenu dans la nuit de samedi à dimanche sur l’Autoroute Est-Ouest au lieu-dit Larbaâtche à la lisière entre Bouira et Boumerdès, et évacuées à l’hôpital de Lakhdaria (Bouira), ont reçu les soins nécessaires et quitté l’établissement, a-t-on appris dimanche des responsables de cette structure."Sur les sept personnes blessées dans l’accident de Larbaâtache, et admise au niveau de notre établissement public hospitalier (EPH), cinq ont reçu les soins nécessaires et quitté l’hôpital dimanche", a précisé à l’APS le directeur de l’établissement, Mohamed Badaoui.Les deux autres, un homme et sa femme reçoivent encore les soins médicaux au niveau du même hôpital, selon les détails fournis par M. Badaoui. Les personnes blessées sont âgées entre 20 et 48 ans. La morgue de l’hôpital de Lakhdaria a reçu le corps sans vie d’un autre homme âgé d’une quarantaine d’année, et qui a trouvé la mort dans cet accident survenu suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion, selon les services de la protection civile.