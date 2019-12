Onze (11) personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 48 heures au

niveau national, selon un bilan établi samedi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tizi-Ouzou où deux accidents mortels ont causé le décès de 7 personnes et des blessures à 35 autres dans deux accidents distincts. Il s'agit du renversement d'un bus de transports de voyageurs sur l'autoroute au lieu-dit Oued-Fali, dans la commune de Tizi-Ouzou, et le renversement d'un véhicule, suivi d'une chute dans un ravin à Tala-Guilef, au niveau de la commune de Boghni, note la

même source.Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 22 personnes intoxiquées par l'inhalation du monoxyde de carbone CO, suite à l'utilisation des appareils de chauffage et chauffes bains à l'intérieur des habitations.Les éléments de la Protection civile sont intervenus samedi matin pour l'extinction d'un incendie de forêt qui menaçait trois douars à Gouraya, dans la wilaya de Tipaza, où d'importants moyens ont été mobilisés pour venir about de cet incendie.