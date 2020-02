Onze (11) personnes ont trouvé la mort et trente-trois (33) autres ont été blessées dans huit accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures au niveau national, selon un bilan établi mercredi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Souk Ahras avec 07 personnes décédées sur les lieux du drame et 20 autres blessées suite au renversement d’un bus de transport de voyageurs assurant la liaison Souk Ahras-Annaba sur la RN 16 au lieu dit Boulahrache commune Mechrouha, précise la même source. Durant la même période, les services de la protection civile ont prodigué,

dans les wilayas de Sétif et Batna, des soins de première urgence à 05 personnes intoxiquées par l’inhalation au monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffage à l’intérieur de leur domicile.Par ailleurs, il a été procédé à l'évacuation vers l’hôpital de Chaabet El Ameur, dans la wilaya de Boumerdes, 35 étudiants présentant des difficultés respiratoires intoxiqués par le camphre à l’intérieur de deux collèges d’enseignement moyen ( CEM ) Ibn Badis et Bouzarzour, conclut le communiqué.