Lors de sa présentation du bilan annuel de la police de la région Centre pour l'année 2020, qui comprend 11 wilayas, le même responsable a expliqué que par rapport à 2019, une "baisse'' a été enregistrée dans le nombre de morts (-36 cas), dans le nombre de blessés (-1155) et dans le nombre d'accidents de la circulation (-848).

Le même responsable a expliqué cette baisse par l'application d'un ensemble de mesures préventives imposées par la pandémie de la Covid-19, notamment l'application des mesures de confinement et la suspension de la circulation, ainsi que l'effort consenti par les services de la police qui ont organisé des campagnes de sensibilisation au profit des usagers de la route, en plus de l'intensification des patrouilles (pédestres et motorisées), soulignant que 507 664 campagnes de sensibilisation avaient été organisées au cours de l’année passée.