Quinze (15) personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été blessées dans 12 accidents de la circulation, enregistrés au niveau national durant les dernières 24 heures, indique mercredi un communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tiaret avec 02 personnes décédées et 02 blessés suite à la collision entre 02 véhicules légers, survenue sur la RN 40, commune de Hamadia, précise la même source. Par ailleurs, les éléments de la Protection de la wilaya d'Oran sont intervenus ce matin à 06h34, "suite à un effondrement d'une bâtisse de construction Illicite composée de R+1, sis la rue Ben Debka Sadek commune d'Oran". "Nos secours ont procédé au sauvetage de 05 personnes (âgées entre 02 et 43 ans), par contre 02 personnes ont été repêchées décédées sous les décombres (un homme âgé de 54 ans et une femme de 40 ans)", déplore le

communiqué. En outre, les unités de la Protection civile ont procédé, durant la même période, à l'extinction de 24 incendies (08 incendies forêts, 01 incendie Maquis, 08 incendies broussailles ainsi que 08 incendies de récoltes et d'arbres fruitiers). Ces incendies ont causé, explique-t-on, des pertes estimés à 11 ha de forêts, 01 ha de maquis, 73 ha de Broussailles, 33.700 bottes de foins et 530 arbres fruitiers.