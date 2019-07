Vingt-deux (22) personnes ont perdu la vie et 45 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 48 heures dans plusieurs régions du pays, selon un bilan établi samedi par les services de la Protection civile. La wilaya de Djelfa déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 4 personnes, alors qu'une autre a été blessée, suite à une collision entre un camion et un véhicule léger, survenue sur la RN 40, dans la commune de M’licha. Durant la même période, les plongeurs de la Protection civile sont intervenus pour repêcher les corps sans vie de deux baigneurs. La première victime est morte par noyade sur une plage interdite, dans la wilaya de Boumerdes, alors que la deuxième s'est noyée sur une plage surveillée, dans la wilaya d'Annaba.