Vingt-huit (28) personnes ont trouvé la mort et 1.040 autres ont été blessées dans 925 accidents de la circulation enregistrés au niveau national durant la période du 15 au 21 septembre, selon un bilan hebdomadaire rendu public mardi par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Relizane avec quatre (4) morts et vingt-trois (23) blessés suite à vingt-six (26) accidents, note la même source.