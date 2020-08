Trois personnes ont trouvé la mort et 206 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant les dernières 24 heures, indique lundi un bilan de la Direction générale de la Protection civile (DGPC)."Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Blida avec 1 personne décédée et 12 autres blessées, précise la même source.

S'agissant des activités de lutte contre la propagation de la Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 52 opérations de sensibilisation à travers 11 wilayas (37 communes), portant sur la sensibilisation des citoyens sur la nécessité du respect du confinement et de la distanciation physique, est-il ajouté.En outre, 61 autres opérations de désinfection générale ont été effectuées dans 12 wilayas (28 communes), ciblant l’ensembles des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, sachant que pour les deux opérations, 211 agents, tous Grades confondus, 58 ambulances et 31 engins ont été mobilisés. Ceci, en plus de la mise en place des dispositifs de surveillance dans 27 sites d’hébergement destinés au confinement des

citoyens rapatriés, à travers les wilayas d’Alger, Biskra, Illizi, Mostaganem, Tizi-Ouzou, Boumerdés, Sétif, Guelma, Constantine, Ain Defla, Annaba et Skikda.Par ailleurs et concernant le dispositif de lutte contre les incendies de forêts et récoltes, il a été enregistré 92 incendies, dont 59 de forêts, 09 de maquis, 16 d’herbes et 08 autres ayant ravagé les récoltes. Ces feux

ont causé des pertes estimées à 396 ha de forêts, 90 ha de maquis, 792 ha d’herbes, 6350 bottes de foins ainsi que 2903 arbres fruitiers et 1659 palmiers, déplore la DGPC.