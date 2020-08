Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tébessa où deux personnes ont trouvé la mort et 11 autres ont été blessées, note la même source.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 45 opérations de sensibilisation à travers 11 wilayas du pays pour rappeler aux citoyens la nécessité du respect du confinement, la distanciation physique et autres mesures de prévention.

Les unités de la Protection civile ont mené également 38 opérations de désinfection générale à travers 10 wilayas ayant touché des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.