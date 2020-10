Trente-deux personnes ont trouvé la mort et 1310 autres ont été blessées dans 1070 accidents de la circulation enregistrés durant la période du 27 septembre au 3 octobre à travers le pays, selon un bilan hebdomadaire rendu public mercredi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Bouira avec 5 morts et 42 blessés, suite à 40 accidents de la route, note la même source. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 225 opérations de sensibilisation à travers les 48 wilayas du pays, pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de la distanciation physique. Les éléments de la Protection civile ont effectué également 294 opérations de désinfection générale à travers les 48 wilayas, touchant les infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles, précise le même bilan.