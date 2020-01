Trente-cinq (35) personnes ont trouvé la mort et 1.139 autres ont été blessées dans 995 accidents de la circulation enregistrés durant la période du 19 au 25 janvier au niveau national, selon un bilan établi mardi par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'El-Oued avec 12 morts et 61 blessés, suite à 19 accidents de la route, note la même source. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 16.482 interventions ayant permis la prise en charge de 16.120 personnes blessées et malades, ainsi que 946 autres interventions pour procéder à l'extinction de 532 incendies urbains, industriels et autres, selon le même bilan.