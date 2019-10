Quatre personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures au niveau national, selon un bilan établi mercredi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré à Médéa avec deux morts et un blessés suite à collision entre deux véhicules légers et un camion, survenue sur la RN 01 au niveau de la commune de Berrouaghia, note la même source. Par ailleurs, les unités de la Protection civile sont intervenues pour l'extinction de 27 incendies qui ont détruit à 21 hectares de forêts, 45 ha de maquis, 19 ha de broussailles, 1.300 bottes de foins, 105 palmeraies et 2.125 arbres fruitiers, précise le même bilan.