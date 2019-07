Quarante-une (41) personnes ont perdu la vie 1.831 autres ont été blessées dans 1.571 accidents de la circulation, survenus du 30 juin au 6 juillet, dans plusieurs régions du pays, selon un bilan établi mardi par les services de la Protection civile. La wilaya Djelfa déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 9 personnes alors que 40 autres ont été blessées, suite à 23 accidents de la route Durant la même période, les unités de la Protection civile sont intervenues pour l'extinction de 3.710 incendies urbains, industriels et autres, effectué 6.156 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses et évacué1.0702 malades vers des structures sanitaires.