Quarante-quatre (44) personnes ont trouvé la mort et 1502 autres ont été blessées dans 1261 accidents de la circulation enregistrés au niveau national durant la période du 13 au 19 octobre en cours, selon un bilan hebdomadaire rendu public mardi par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau des wilayas de Relizane (5 personnes décédées et 25 autres blessées) et Sidi Bel Abbes (5 personnes décédées et 32 autres blessées), précise la même source. Durant la même période, les unités de la Protection civile ont effectué 1561 interventions pour procéder à l'extinction de 1209 incendies urbains, industriels et autres. Elles ont également effectué 5172 interventions pour l'exécution de 4472 opérations d'assistance aux personnes en danger et opérations diverses.