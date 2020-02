Cinq (05) personnes sont décédées et dix (10) autres ont été blessées dans six (06) accidents de la circulation survenus à travers le territoire national, durant les dernières 24 heures, indique, lundi, un bilan de la Protection civile.Une (1) personne a trouvé la mort et six (6) autres ont été blessées dans la wilaya de Boumerdès, suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion semi-remorque au lieudit : Ouled Ouali, commune d’El Arbatache, daira de Khemis El Khachena, précise-t-on de même source .

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour l’extinction de 02 incendies à Alger (habitation) et à Mila (poulailler), conclut le communiqué.