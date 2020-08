Cinq personnes sont mortes et 226 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures à travers le pays, selon un bilan établi dimanche par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Guelma avec un mort et 13 blessés, note la même source. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 36 opérations de sensibilisation à travers 10 wilayas pour rappeler aux citoyens la nécessité du respect du confinement, la distanciation physique et autres mesures de prévention. Les unités de la Protection civile ont mené, dans le même cadre, 42 opérations de désinfection générale à travers 11 wilayas ayant touché des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles. Durant la même période, 6 personnes sont mortes par noyade dont 5 en mer au niveau des wilayas de Tlemcen (un jeune homme âgé de 25 ans), d'Ain Temouchent (un homme âgé de 31ans), de Chlef (2 jeunes filles de la même famille), de Bejaia (un adolescent âgé de 18 ans), et un enfant de 14 ans repêché dans une retenue collinaire dans une cité dans le commune de Metlili à Ghardaïa. En outre, il a été enregistré durant les dernières 24 heures, 124 incendies ayant détruit 541 hectares (ha) de forêts, 75 ha de maquis, 157 ha d'herbes, 2020 bottes de foin, 11.911 arbres fruitiers et 97 palmiers, précise la même source.