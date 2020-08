Six (06) personnes ont trouvé la mort et 294 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 48 heures à travers le pays, indique samedi un communiqué des services de la Protection civile (PC).

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya Bouira avec 3 personnes décèdes et 5 autres blessées, suite à 3 accidents de la circulation, a précisé la même source.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la PC ont effectué, durant les dernières 48 heures, 193 opérations de sensibilisation à travers 31 wilayas (107 communes), portant sur la pandémie Covid-19, pour rappeler aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que les règles de la distanciation physique.

Elles ont effectué également 145 opérations de désinfection générale à travers 24 wilayas (74 communes ont été ciblées), qui ont touché l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles.La Direction générale de la Protection Civile a mobilisé pour les deux opérations 681 agents, 119 ambulances, 76 engins, et mis en place des dispositifs de surveillance dans 66 sites d'hébergements destinés au confinement des citoyens rapatriés à travers les wilayas d'Alger, El-Oued, Biskra, Illizi, Mostaganem, Tizi Ouzou, Boumerdès, Sétif, Guelma, Constantine, Ain-Defla, Annaba et Skikda.

Par ailleurs, les secours de la PC sont intervenus pour le repêchage des corps de 5 personnes décédées par noyade dans les wilayas de Djelfa, Bouira, Mostaganem, Skikda et Chlef

Concernant le dispositif de lutte contre les incendies de forêts et récoltes, il a été enregistré durant la même période 178 incendies, dont 89 incendies de forêts, 33 incendies de maquis, 42 incendies d'herbes et 14 incendies de récoltes.