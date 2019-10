Six personnes ont trouvé la mort et 8 autres ont été blessées dans 8 accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures à travers le territoire national, selon un bilan établi mercredi par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Batna avec deux morts dans une collision entre un véhicule léger et un camion, survenue sur la Route nationale RN88, au niveau de la commune et daïra de Timgad, note la même source. Par ailleurs, les plongeurs de la Protection civile ont repêché le corps d'un homme âgé de 57 ans, mort noyé en mer dans une zone rocheuse au lieu-dit Monté, dans la wilaya d'Oran.