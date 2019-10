Sept personnes ont trouvé la mort et 12 autres ont été blessées dans 08 accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures à travers le territoire national, selon un bilan établi dimanche par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tébessa avec 02 personnes décédées et 02 autres blessés, suite à deux (02) accidents de la route, précise la même source. Durant la même période, les unités de la Protection civile ont procédé à l'extinction de 05 incendies urbains, industriels et divers au niveau des wilayas d'Alger, de Jijel, de Tissemssilt et Boumerdes. Ils ont également intervenu dans la wilaya de Constantine pour prodiguer des soins de première urgence à 02 personnes incommodées par le monoxyde de carbone (Co) émanant d'un chauffage à l'intérieur d'une habitation.